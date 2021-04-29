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Игнашевич может сменить Галактионова на посту тренера молодежной сборной России

Sport24иещё 2
1 час назад
По информации Sport24, старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов с высокой долей вероятности покинет свой пост и может возглавить клуб РПЛ.
Игнашевич может стать тренером молодежной сборной
Фото: Евгений Семенов, Sport24Евгений Семенов, Sport24
На его место РФС рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича.
Напомним, 31 марта молодежная сборная России проиграла Дании (0:3) и не сумела выйти в плей-офф молодежного чемпионата Европы.
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