«Из военкомата я убежал через окно»: как скрывался от советской армии вратарь «Спартака»

В СССР даже топовые футболисты не были застрахованы от службы в армии. Иногда их могли «отмазать» собственные клубы, но чаще всего, когда призыв наступал на пятки, у игроков было только два варианта: отправиться служить в настоящую часть или «пройти службу» в ЦСКА или клубе попроще, связанном с вооруженным силами.

Фото: facebook.com/alexey.prudnikov.16 facebook.com/alexey.prudnikov.16

Вратаря «Спартака» Алексея Прудникова не устроила ни одна из этих перспектив. Поэтому ему пришлось скрываться от военкомата. Вспоминаем, как это было.

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«Позвонил Бескову. Он мне: «Три дня тебя нету. Спрячься»

Летом 1982 года молодой вратарь Алексей Прудников все чаще стал появляться на поле в матчах «Спартака», подменяя Рината Дасаева — с марта по ноябрь он провел 15 игр во всех турнирах. Голкипер признавался, что чувствовал: уже скоро начнет играть регулярно. Однако, как некстати, в то же время перед ним замаячила армия.

Призывник мог бы легко себя обезопасить, отправившись в ЦСКА. Но, как утверждал Прудников: «Там такая команда была, что люди не хотели туда идти». В итоге вратарь остался в «Спартаке» и нарвался на неприятности.

«Прилетел со «Спартаком» из Мексики. В девять утра приходят ко мне домой. У меня еще волосы длинные были. «Прудников? Вы арестованы. Можете взять зубную щетку». А я не пойму, в чем дело — учусь на дневном отделении в Малаховке. Выхожу на улицу, сажают в черный воронок. Два солдата с одной стороны, два — с другой. Проезжаем на Сокольниках в парикмахерскую «Чародейка». Меня туда заводят: «Ну чего, под Котовского?» Привезли меня в военкомат. Две бумажки лежат — «просьба перевести на заочное отделение» и «хочу служить в войсках Советской Армии». Посадили меня подписывать и оставили одного», — вспоминал Прудников в интервью Sports.ru.

Оставшись наедине с собой, молодой вратарь не растерялся. Оценил обстановку и дал деру.

«Я взял и убежал через окно. Позвонил Бескову. Он мне: «Три дня тебя нету. Спрячься». Залег у знакомых пацанов», — признавался вратарь.

Тем не менее бесконечно отсиживаться было нельзя — надо было что-то решать. Тогда Прудников обратился за помощью к бывшему вратарю «Спартака» Александру Прохорову . Тот поговорил с руководством «Динамо» и помог пристроить призывника в московский клуб, а также отмазать от армии.

Впрочем, на этом та история для Прудникова не закончилась. По счастливой случайности вскоре он вновь встретил офицера, который отвозил его в военкомат.

«Проходит время. Я уже играю в московском «Динамо». Прихожу в воинскую часть расписаться в ведомости (мы же относились к внутренним войскам). Смотрю — а там тот офицер, который меня в военкомат привез. Фамилия Зозулин, кажется. Оказалось, его уволили за то, что меня упустил, и перевели в эту часть», — рассказывал Прудников.

К счастью, вторая встреча с офицером для футболиста неприятностями не обернулась.

Как сложилась карьера Прудникова

После «Динамо» Алексей Прудников ненадолго задержался в «Торпедо» , а затем вернулся в «Спартак». Тем не менее закрепиться в родном клубе у него так и не получилось. С тех пор он курсировал по Европе, выступая в Югославии, Финляндии, Словакии, Чехии и изредка возвращался в Россию. В середине 90-х вратарь перешел в южнокорейский «Чонбук Хендэ Дайнос», где в 1999 году и завершил карьеру.