«Фиорентина» рассматривает Раньери в качестве основного кандидата на пост главного тренера

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери может во второй раз в карьере возглавить Фиорентину».
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Как сообщает Calciomercato, клуб из Флоренции рассматривает 69-летнего специалиста в качестве основного кандидата на замену Джузеппе Якини после окончания сезона.
Раньери уже тренировал «фиалок» с 1993-го по 1997 год, приведя команду к завоеванию Кубка и Суперкубка Италии.
«Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, набрала после 33-х туров набрала 34 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А, находясь всего в 3-х очках от зоны вылета.