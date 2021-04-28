«Фиорентина» рассматривает Раньери в качестве основного кандидата на пост главного тренера

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери может во второй раз в карьере возглавить Фиорентину».

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Как сообщает Calciomercato, клуб из Флоренции рассматривает 69-летнего специалиста в качестве основного кандидата на замену Джузеппе Якини после окончания сезона.

Раньери уже тренировал «фиалок» с 1993-го по 1997 год, приведя команду к завоеванию Кубка и Суперкубка Италии.