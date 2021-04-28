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Источник: на финале Лиги Европы смогут присутствовать 10 тысяч болельщиков

RT на русском
3 часа назад
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и польские власти разрабатывают план по допуску болельщиков на финальный матч Лиги Европы, который пройдёт в Гданьске 26 мая.
На финал Лиги Европы пустят 10 тысяч болельщиков
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает Sportsmail, на трибуны планируется допустить 10 тыс. болельщиков — порядка четверти от вместимости 41-тысячного стадиона. Об этом решении должно быть объявлено 30 апреля.
В финале Лиги Европы — 2020/21 сыграют победители двухматчевых противостояний «Арсенал» — «Вильярреал» и «Рома» — «Манчестер Юнайтед».
Ранее оргкомитет ОИ-2020 не исключил проведения Игр без зрителей.
Футбол,Манчестер Юнайтед,УЕФА,
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