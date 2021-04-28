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В «Барселоне» появится новый спортивный директор

Спорт-Экспрессиещё 1
3 часа назад
Президент клуба Жоан Лапорта усилил менеджерский состав каталонского клуба. Он назначил новым спортивным директором клуба Хави Будо, сыгравшего важную роль в его недавней избирательной кампании, сообщает Marca.
В «Барселоне» появится новый спортивный директор
Фото: ReutersReuters
Будо всю свою карьеру до этого был связан исключительно с теннисом. В прошлом он долгое время тренировал Карлу Суарес Наварро и Паулу Бадосу.
В обязанности Хави Будо среди прочего также будет входить управление академией «Барселоны» и контроль за развитием женской футбольной команды клуба.
Футбол,
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