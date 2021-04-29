"Спартак" поборется за хавбека "Бенфики"

Полузащитник "Бенфики" Шикинью может продолжить карьеру в России, Италии или Турции.

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По информации A Bola, летом португальский хавбек может оказаться в "Спартаке" , "Торино" или "Трабзонспоре".

Лиссабонские "орлы" готовы продать 25-летнего футболиста, поскольку тренерский штаб команды не рассчитывает на него.