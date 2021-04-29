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"Спартак" поборется за хавбека "Бенфики"

Soccer News
2 часа назад
Полузащитник "Бенфики" Шикинью может продолжить карьеру в России, Италии или Турции.
"Спартак" поборется за хавбека "Бенфики"
Фото: InstagramInstagram
По информации A Bola, летом португальский хавбек может оказаться в "Спартаке", "Торино" или "Трабзонспоре".
Лиссабонские "орлы" готовы продать 25-летнего футболиста, поскольку тренерский штаб команды не рассчитывает на него.
В текущем сезоне Шикинью сыграл за "Бенфику" 23 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Футбол,Спартак,
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