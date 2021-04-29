Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Дюков призвал футбольных функционеров поддерживать судей

ТАССиещё 6
2 часа назад
Футбольные функционеры должны поддерживать арбитров. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на пресс-конференции по итогам заседания исполкома РФС.
Дюков призвал футбольных функционеров поддерживать судей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий назвал судей "обсуживающим персоналом".
"При всем уважении к Слуцкому, он перегибает палку, - сказал Дюков. - Если говорить о судействе, это непростой вид деятельности, так как каждый эпизод индивидуален, нет похожих, все это описать правильно невозможно, поэтому очень часто мнения опытных судей расходятся. Судьи тоже люди, они могут ошибаться. Это, конечно, плохо, ошибки нас расстраивают, но до этого были туры без ошибок, есть положительная статистика, количество ключевых ошибок снизилось почти в два раза по сравнению с прошлым сезоном".
"Нельзя говорить, что наше судейство безнадежно. Я бы призывал футбольных функционеров поддерживать судей. Да, нас не все устрагивает, мы ведем работу по повышению качества судейства. Что касается специалистов, я бы призывал их больше говорить о футболе, а не комментировать судейство", - добавил Дюков.
Футбол,Александр Дюков,Леонид Слуцкий,РФС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители