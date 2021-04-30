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Ковач: «Головин — одна из причин, почему «Монако» проводит такой успешный сезон»

Sport24иещё 2
4 часа назад
Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился мнением о российском полузащитнике команды Александре Головине.
Ковач высоко оценил игру Головина за "Монако"
Фото: ReutersReuters
— Голо — очень хороший футболист и умный парень, он мне нравится. Больше молодой ли он игрок или уже сформировавшийся? Голо где-то посередине. Но когда у нас на тренировках молодые играют со старшими, я ставлю его в состав
Голо — очень важный для нас футболист. У него отличные техника, отличные удар, кроссы, передачи, чувство мяча, обработка Его травма в начале сезона стала большой проблемой для нас, он сломался уже во втором туре. Сейчас он вернулся и добавил нашей игре качества и разнообразия.
С ним мы прогрессируем. И он — одна из причин, почему мы проводим такой успешный сезон.
— Головин соответствует уровню игроков «Баварии»?— Я бы сказал да. Он прогрессирует, а техника всегда была при нем. Но Голо — игрок атаки и ему нужно научиться аспектам игры в обороне. Он очень сильно прибавил в «физике». Он в очень хорошей форме, — сказал Ковач в интервью для ютуб-канала Нобеля Арустамяна.
После 34 туров чемпионата Франции «Монако» занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Лилля» на два очка.
Футбол,Нико Ковач,Александр Головин,
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