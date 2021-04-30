Тренер "Ромы" - о разгроме в ЛЕ: мы просто не вышли на второй тайм

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал результат первого матча полуфинального противостояния в Лиге Европы с "Манчестер Юнайтед"
, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций
(УЕФА). Встреча завершилась разгромом итальянской команды со счетом 2:6. "Тяжелое поражение. Первый тайм в нашем исполнении был хорош, но на второй мы просто не вышли. Трудно объяснить, как одна и та же команда могла здорово сыграть в первом тайме и провести такой второй тайм", - заявил специалист. У гостей голами отметились реализовавший пенальти Лоренцо Пеллегрини и Эдин Джеко
. При этом у римлян произошло три вынужденные замены уже в первом тайме. Ответная встреча состоится в Риме 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" на своем поле одержал победу над итальянской "Ромой" в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча, которая состоялась на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 6:2 в пользу "Красных дьяволов".