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Тренер "Ромы" - о разгроме в ЛЕ: мы просто не вышли на второй тайм

Газета.Ruиещё 5
12 часов назад
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал результат первого матча полуфинального противостояния в Лиге Европы с "Манчестер Юнайтед", передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Встреча завершилась разгромом итальянской команды со счетом 2:6. "Тяжелое поражение. Первый тайм в нашем исполнении был хорош, но на второй мы просто не вышли. Трудно объяснить, как одна и та же команда могла здорово сыграть в первом тайме и провести такой второй тайм", - заявил специалист. У гостей голами отметились реализовавший пенальти Лоренцо Пеллегрини и Эдин Джеко. При этом у римлян произошло три вынужденные замены уже в первом тайме. Ответная встреча состоится в Риме 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" на своем поле одержал победу над итальянской "Ромой" в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча, которая состоялась на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 6:2 в пользу "Красных дьяволов".
Тренер "Ромы" - о разгроме в ЛЕ: мы просто не вышли на второй тайм
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Футбол,Эдин Джеко,Манчестер Юнайтед,УЕФА,
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