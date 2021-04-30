​«Челси» может попробовать вернуть Лукаку

Одним из вариантов усиления атаки для «Челси» является нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. Как сообщает Daily Mail, для осуществления этого трансфера лондонскому клубу придётся раскошелиться на 105 миллионов фунтов (121 миллион евро).

Фото: Reuters Reuters

За последние годы в Италии Лукаку вышел на новый уровень. В «Челси» видят, что нынешний Ромелу значительно превосходит того игрока, который выступал за клуб в молодости.

Впрочем, в шорт-листе «Челси» находятся и другие нападающие. Это Эрлинг Холанн и Гарри Кейн