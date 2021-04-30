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Канте признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Soccer News
2 часа назад
Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок первых матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов.
Канте стал лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
Фото: ReutersReuters
Первое место занял полузащитник лондонского "Челси" Нголо Канте, отыгравший полностью поединок с "Реалом" (1:1) в Мадриде.
Звёздный француз результативными действиями не отличался, но здорово проявил себя как в оборонительных, так и в атакующих действиях.
30-летний Канте в борьбе за награду опередил Карима Бензема ("Реал"), Анхеля Ди Марию (ПСЖ) и Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити").
Футбол,Карим Бензема,Реал,
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