Канте стал лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок первых матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Звёздный француз результативными действиями не отличался, но здорово проявил себя как в оборонительных, так и в атакующих действиях.