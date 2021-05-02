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"Крылья Советов" вернулись в Российскую премьер-лигу

ТАССиещё 8
32 минуты назад
"Крылья Советов" досрочно вышли в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) на следующий сезон. В матче 40-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) команда из Самары обыграла "Акрон" со счетом 2:1.
"Крылья Советов" вернулись в РПЛ
Фото: ТАССТАСС
После 40 матчей "Крылья Советов" набрали 90 очков и оторвались на 11 баллов от занимающего третье место "Нижнего Новгорода", которому осталось провести три встречи.
Футбол,РПЛ,Крылья Советов,Акрон,
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