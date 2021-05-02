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«Ювентус» лишился шансов выиграть чемпионат Италии

Lenta.ruиещё 3
2 часа назад
Туринский «Ювентус» лишился математических шансов на победу в чемпионате Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Ювентус» лишился шансов выиграть чемпионат Италии
Фото: ReutersReuters
Лидер первенства «Интер» одержал победу над «Кротоне» и набрал 82 очка. Отрыв нерадзурри от ближайшего преследователя «Милана» составляет 13 очков за четыре тура до завершения чемпионата. В активе «Ювентуса» 66 очков. Интер может стать чемпионом страны уже 2 мая. Для этого необходимо, чтобы «Аталанта» не выиграла у «Сассуоло».
«Ювентус» остался за бортом Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. Команда вылетела на стадии 1/8 финала, не сумев справиться с «Порту».
«Ювентус» становился сильнейшим клубом стране последние девять сезонов. Нерадзурри — самый титулованный клуб в истории Серии А. На счету «старой сеньоры» 36 побед в чемпионате Италии.
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