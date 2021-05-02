Умер спортивный комментатор Леонид Гнусов

В Петербурге от внезапной остановки сердца умер спортивный комментатор, журналист Леонид Генусов. Ему было всего 62 года. О смерти сообщает петербургский телеканал 78.ru со ссылкой на сына покойного.
Фото: ВидеокадрВидеокадр
Генусов умер накануне вечером. Его кончина стала шоком для родственников и близких: Леонид ничем не болел и не жаловался на здоровье.
Информация о дате прощания появится позже.
Леонид Генусов родился 7 декабря 1958 года в Ленинграде. Он был телеведущим нескольких спортивных программ, посвященных футболу и «Зениту». Являлся автором фильма «Зенит-95. Точка отсчёта», сценаристом фильма «Вся жизнь в перчатках».
С 1999 по 2006 годы Гнусов работал руководителем пресс-службы и начальником международного отдела «Зенита». Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» (проект «Футбол — Pro&Contra», 2008). В последние годы был ведущим телеканала «78».