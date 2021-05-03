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Появилось видео массовой драки футболистов в матче чемпионата Франции

Lenta.ruиещё 7
4 часа назад
Футболисты «Монако» и «Лиона» устроили массовую драку после окончания матча 35-го тура чемпионата Франции. Видео инцидента в Twitter опубликовал пользователь Enock Essel Niccolo Makaville.
Инцидент произошел после финального свистка. По итогам потасовки главный арбитр встречи удалил по два игрока из каждой команды.
Встреча прошла в воскресенье, 2 мая, и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Лиона». Российский полузащитник Монако Александр Головин не принимал участия в поединке из-за заражения коронавирусом.
Футбол,Видео,Александр Головин,
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