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Месси организовал ужин для игроков "Барселоны"

Soccer News
2 часа назад
Капитан "Барселоны" Лионель Месси организовал ужин для партнеров по команде после победы над "Валенсией" (3:2) в 34-м туре Ла Лиги.
Месси организовал ужин для игроков "Барселоны"
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестенинстаграм Месси/Автор неизвестен
Сегодня Лео организовал ужин у себя дома и пригласил на него партнёров по команде. Месси хотел отметить победу над "Валенсией" вместе с командой и помочь игрокам сплотиться перед игрой с "Атлетико".
33-летний футболист очень вовлечён в работу по организации позитивного настроения в "Барсе", пишет Diario Sport.
"Барселона" сыграет с "Атлетико" в субботу, 8 мая, на Камп Ноу. В случае победы каталонцы обойдут команду из Мадрида в турнирной таблице Ла Лиги.
Футбол,Лионель Месси,
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