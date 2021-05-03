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Тедеско поздравил "Зенит" с чемпионством

Газета.Ru
1 час назад
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поздравил петербургский «Зенит» с победой в Российской премьер лиге (РПЛ), передает «Чемионат.com».
Тедеско поздравил "Зенит" с чемпионством
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я поддерживаю только «Спартак». Считаю, что «Зенит» заслуженно стал чемпионом. Мои поздравления петербургской команде. Что касается второго места, борьба накалена до предела», — сказал Тедеско.
«Зенит» в седьмой раз в своей истории и в третий раз подряд стал чемпионом России. По количеству чемпионских титулов «Зенит» обошел московский ЦСКА, у которого шесть побед в чемпионатах России.
Красно-белые имеют в активе 53 очка в чемпионате России, занимая второе место в турнирной таблице. «Локомотив» набрал 52 балла. В двух оставшихся матчах «Спартак» сыграет с подмосковными «Химками» и грозненским «Ахматом».
Ранее директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о том, что клуб ведет переговоры с зарубежным тренером.
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