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СМИ: Тедеско может возглавить «Ганновер»

Советский спортиещё 2
1 час назад
Немецкий специалист покинет московский «Спартак» по окончании сезона.
Тедеско может возглавить «Ганновер»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско находится в списке претендентов на пост наставника «Ганновера».
По информации Bild, главным претендентом на эту должность является Штеффен Баумгарт, возглавляющий «Пардеборн». Специалист уже подтвердил, что контактировал с «Ганновером». Тедеско рассматривается, как альтернатива Баумгарту.
Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах наставника «Спартака» заинтересован франкфуртский «Айнтрахт». В декабре прошлого года Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с красно-белыми.
После матча 28-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1) владелец клуба Леонид Федун пригласил болельщиков на последнюю домашнюю игру «Спартака» под руководством немецкого специалиста.
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