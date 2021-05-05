«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» победил французский «Пари Сен-Жермен». Выиграв на своем поле, английский футбольный клуб впервые в истории вышел в финал турнира.
Фото: Mir24.tv / Грекова МаринаMir24.tv / Грекова Марина
Встреча проходила в Манчестере, первый тайм игроки сыграли на заснеженном поле. Матч завершился со счетом 2:0. Победу англичанам принес дубль Рияда Мареза (11-я и 63-я минуты).
В финал футболисты «Манчестер Сити» попали под руководством Хосепа Гвардиолы. До этого команда доходила только до полуфинала (в сезоне 2015/16). К слову, соперники из ПСЖ тоже лишь однажды играли в финале Лиги чемпионов.
В финале футболисты «Манчестер Сити» сразятся с победителем матча между английским «Челси» и испанским «Реалом»
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