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Впервые в истории: «Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов

Мир24иещё 9
2 часа назад
«Манчестер Сити» победил французский «Пари Сен-Жермен». Выиграв на своем поле, английский футбольный клуб впервые в истории вышел в финал турнира.
«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
Фото: Mir24.tv / Грекова МаринаMir24.tv / Грекова Марина
Встреча проходила в Манчестере, первый тайм игроки сыграли на заснеженном поле. Матч завершился со счетом 2:0. Победу англичанам принес дубль Рияда Мареза (11-я и 63-я минуты).
В финал футболисты «Манчестер Сити» попали под руководством Хосепа Гвардиолы. До этого команда доходила только до полуфинала (в сезоне 2015/16). К слову, соперники из ПСЖ тоже лишь однажды играли в финале Лиги чемпионов.
В финале футболисты «Манчестер Сити» сразятся с победителем матча между английским «Челси» и испанским «Реалом».
Ранее «Манчестер Сити» обновил рекорд 51-летней давности. Клубу удалось завоевать шесть побед подряд в турнирах Лиги чемпионов.
Футбол,Реал,
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