«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов

Встреча проходила в Манчестере, первый тайм игроки сыграли на заснеженном поле. Матч завершился со счетом 2:0. Победу англичанам принес дубль Рияда Мареза (11-я и 63-я минуты).

В финал футболисты «Манчестер Сити» попали под руководством Хосепа Гвардиолы. До этого команда доходила только до полуфинала (в сезоне 2015/16). К слову, соперники из ПСЖ тоже лишь однажды играли в финале Лиги чемпионов.