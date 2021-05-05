"Манчестер Сити" впервые вышел в финал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" - ПСЖ - 0:0 Еще никогда "Манчестер Сити" не играл в финале Лиги чемпионов, хотя Хосеп Гвардиола уже долго работает в команде и давно мечтает именно о победе в этом турнире, который он не брал даже со времен "Барселоны", хотя успел поработать еще и в "Баварии". На этот раз шанс был просто потрясающий. Перевернув во втором тайме первую игру в Париже (2:1), "горожане" получили солидный перевес: в ответной встрече французам обязательно было забивать минимум два мяча. Но это еще не все. Никогда в истории английские команды не проигрывали в Лиге чемпионов двухматчевых противостояний, выиграв первую игру на выезде. Ну а французские никогда не побеждали, уступив в первом поединке дома. Кроме того, из-за повреждения, полученного в игре последнего тура Лиги 1, в запасе остался Килиан Мбаппе, который был, пожалуй, главной надеждой команды Маурисио Почеттино. А еще в Манчестере в день матча неожиданно случился снегопад, и поляна к стартовому свистку оказалась изрядно припорошена снегом. Несмотря на все это и на дисквалификацию удаленного в первой игре Идриса Гуйе, ПСЖ начал очень здорово. С первых минут сине-красные завладели территорией и принялись окучивать чужую штрафную. С игры было несколько хороших подходов и заблокированный удар Неймара, а затем произошло несколько падений в штрафной. Сначала на входе в нее слева на газон рухнул Анхель ди Мария, однако обслуживавший встречу Бьорн Кюйперс не среагировал, а VAR себя никак не проявил. Эпизод был заигран, но в первой же остановке голландский арбитр указал на точку в штрафной "Сити". Правда, по другому поводу: это Александр Зинченко
, вытеснивший из стартового состава Жоау Канселу, сыграл рукой при подаче. Украинец был крайне недоволен решением судьи, а тому быстро подсказали видеоассистенты, что нужно посмотреть повтор и убедиться, что мяч скользнул защитнику по плечу, не задев запрещенной части тела. В результате пенальти был отменен. Прошла всего пара минут, и Зинченко стал героем на другой половине поля. Он рванул от центральной линии, а Эдерсон сделал ему шикарную длинную передачу. Александр оказался с мячом слева от штрафной и выкатил его назад в центр под удар Кевину де Брейне. Выстрел бельгийца попал в защитника, но мяч отскочил максимально удачно для набежавшего справа Рияда Мареза, отправившего его в ворота с правой ноги в касание между ног бросившегося наперерез Кейлора Наваса
. Пропущенный мяч не повлиял на атакующую активность команды Почеттино. Да и расклад для нее изменился не слишком сильно: забивать нужно было все те же два мяча, и при 2:1 в пользу гостей игра перешла бы за пределы 90 минут в дополнительное время. Вскоре Маркиньос после навеса со штрафного перепрыгнул Джона Стоунза и после удара головой мяч попал в перекладину. Затем ди Мария обокрал Бернарду Силву, получившего от Эдерсона пас перед штрафной "Сити", и с 25 метров малость не попал в не контролировавшийся голкипером угол, чем заставил схватиться за голову своего наставника. ПСЖ продолжал поддавливать, но в концовке тайма чуть не пропустил мяч в добавленное время, однако рикошет от защитника после обводящего удара Мареза от линии штрафной сыграл в пользу Наваса. Во второй половине встречи подопечные Почеттино старались перевернуть игру, но "горожане" грамотно, а где-то и самоотверженно защищались. Режиссер же периодически вылавливал укутанного в теплые вещи на скамейке запасных Мбаппе с грустными глазами. На 62-й минуте проведший просто блестящий матч Зинченко перехватил на своей половине поля на левом фланге передачу и начал быструю контратаку, доставив мяч вперед де Брейне. "Горожане" в своем выпаде оказались в численном большинстве, и в итоге получивший от де Брейне пас Фил Фоден
на скорости покатил мяч параллельно воротам несшемуся к ним Марезу, и марокканец без помех забил его под перекладину от дальней штанги. На 69-й минуте нервы сдали у ди Марии. Аргентинец уже за боковой повздорил с Фернандиньо и, направляясь за мячом, чтобы бросить аут, умышленно резко наступил шипами на ногу толкнувшему его ранее капитану "Сити". Кюйперс был неумолим, сразу же предъявив аргентинцу красную карточку, но и VAR-проверка подтвердила решение арбитра. ПСЖ остался в меньшинстве, а на поле на какое-то время страсти стали превалировать над футболом. Марко Верратти
рубанул Фодена и получил желтую, а пока англичнин лежал, в него мячом слегка, но явно специально зарядил Паредес. Разбираться с полузащитником рванул Зинченко, но вспышка агрессии украинца привела лишь к тому, что Паредес схватил его за шею, Фернандиньо отчитал, а арбитр наградил "горчичником". Дальше жестко срубили де Брейне, а поскольку Кюйперс не зафиксировал фола, бельгиец в следующем эпизоде решил поквитаться с обидчиком самостоятельно и тоже увидел перед собой желтый прямоугольник. Вернул противостояние в область футбола Фоден, чей филигранный удар из-под защитника с 19 метров по уходящей от Наваса траектории угодил в дальнюю штангу. Все было окончательно ясно, и в оставшееся время разве что Преснель Кимпембе "косой" попал в Габриэля Жезуса, заработав желтую карточку, а Серхио Агуэро вышел на замену, немножко поиграть в победном полуфинале. Мбаппе же так и не появился на поле. "Манчестер Сити" пробился в свой первый еврокубковый финал за последние полвека и ждет, кто ему там достанется - соотечественники из "Челси" или же мадридский "Реал"
, который "горожане" обыграли в плей-офф ЛЧ в прошлом году.