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Кокорин включен в заявку "Фиорентины" на матч с "Лацио"

Газета.Ruиещё 13
1 час назад
Форвард Александр Кокорин включен в заявку "Фиорентины" на матч Серии А против римского "Лацио", сообщает пресс-служба "фиалок" в Twitter.
Кокорин включен в заявку "Фиорентины" на матч с "Лацио"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Стоит отметить, что Кокорин получил травму в матче против "Ромы", которая прошла 3 марта. Тогда "волки" победили со счетом 2:1.
За "Фиорентину" нападающий провел три матча в текущем первенстве чемпионата Италии. На Апеннинах он не смог отметиться результативными действиями.
Также Кокорин выступал за московское "Динамо", махачкалинский "Анжи", петербургский "Зенит" и "Сочи".
В турнирной таблице Серии А "Фиорентина" занимает 14-е место, набрав 35 очков. В следующем туре "фиалки" встретятся с римским "Лацио". Встреча состоится 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Ранее наставник итальянской "Фиорентины" Джузеппе Якини рассказал о состоянии форварда Александра Кокорина после травмы.
Футбол,Александр Кокорин,Динамо,Зенит,
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