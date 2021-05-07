Кокорин включен в заявку "Фиорентины" на матч с "Лацио"

Форвард Александр Кокорин включен в заявку "Фиорентины" на матч Серии А против римского "Лацио", сообщает пресс-служба "фиалок" в Twitter.

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Стоит отметить, что Кокорин получил травму в матче против "Ромы", которая прошла 3 марта. Тогда "волки" победили со счетом 2:1.

За "Фиорентину" нападающий провел три матча в текущем первенстве чемпионата Италии. На Апеннинах он не смог отметиться результативными действиями.

В турнирной таблице Серии А "Фиорентина" занимает 14-е место, набрав 35 очков. В следующем туре "фиалки" встретятся с римским "Лацио". Встреча состоится 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.