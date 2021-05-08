УЕФА может исключить три клуба Суперлиги из еврокубков

Стоит отметить, что для команд, покинувших Суперлигу, наказание уже было определено. Согласно вынесенному УЕФА наказанию, клубы, которые добровольно покинули Суперлигу, заплатят благотворительный взнос в размере 15 млн на развитие футбола. Также клубы вернут 5% от дохода, который они получат за участие в турнирах под эгидой организации за один сезон.