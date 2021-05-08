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Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года

Sports.ruиещё 8
3 часа назад
Нападающий Неймар продлил контракт с «ПСЖ».
Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года
Фото: сайт «ПСЖ»сайт «ПСЖ»
Срок нового соглашения рассчитан до 2025 года.
Сообщалось, что теперь 29-летний игрок будет получать около 30 миллионов евро в год после уплаты налогов и без учета бонусов.
Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 млн евро. В составе парижан он стал трехкратным чемпионом Франции и дошел до финала Лиги чемпионов в 2020 году.
Бразилец провел 112 матчей за «ПСЖ», забив в них 85 голов и отдав 51 результативную передачу.
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