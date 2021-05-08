Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года

Нападающий Неймар продлил контракт с «ПСЖ».

Фото: сайт «ПСЖ» сайт «ПСЖ»

Срок нового соглашения рассчитан до 2025 года.

Сообщалось, что теперь 29-летний игрок будет получать около 30 миллионов евро в год после уплаты налогов и без учета бонусов.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 млн евро. В составе парижан он стал трехкратным чемпионом Франции и дошел до финала Лиги чемпионов в 2020 году.