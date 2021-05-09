Черышев сделал первое результативное действие в 2021 году

«Валенсия» на своем поле разгромила «Вальядолид» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для россиянина, вышедшего на поле на 77-й минуте, это первое результативное действие в 2021 году. Всего в нынешнем сезоне на его счету три голевых передачи в 19 матчах.