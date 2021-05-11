Определился третий вылетевший из АПЛ клуб

Лондонский "Фулхэм" потерпел поражение от "Бернли" в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в столице Великобритании на стадионе "Крэйвен Коттедж", завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
На 35-й минуте отличился Эшли Вествуд
, а в концовке первого тайма мяч забил Крис Вуд
. После 35 туров чемпионата Англии "Бернли", набравший 39 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице турнира. "Фулхэм" с 27 баллами занимает 18-ю строчку.
Поражение лишило "дачников" шансов остаться в высшем дивизионе первенства страны. Лондонский клуб вылетел из АПЛ вслед за "Вест Бромвич Альбион" и "Шеффилд Юнайтед". В следующем туре чемпионата Англии "Бернли" примет "Лидс Юнайтед", а "Фулхэм" на выезде сыграет с "Саутгемптоном".
Ранее сообщалось, что лондонский "Арсенал" обыграл "Вест Бромвич" в матче 35-го тура первенства страны. Встреча прошла на стадионе "Эмирейтс"
и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Англия. Премьер-лига.
35-й тур"Фулхэм" (Лондон) - "Бернли" (Бернли) - 0:2Голы: 0:1 - Вествуд, 35; 0:2 - Вуд, 44.