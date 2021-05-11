Определился третий вылетевший из АПЛ клуб

Лондонский "Фулхэм" потерпел поражение от "Бернли" в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в столице Великобритании на стадионе "Крэйвен Коттедж", завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Поражение лишило "дачников" шансов остаться в высшем дивизионе первенства страны. Лондонский клуб вылетел из АПЛ вслед за "Вест Бромвич Альбион" и "Шеффилд Юнайтед". В следующем туре чемпионата Англии "Бернли" примет "Лидс Юнайтед", а "Фулхэм" на выезде сыграет с "Саутгемптоном".