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Пьянич может вернуться в «Ювентус»

Спорт-Экспрессиещё 1
1 час назад
«Барселона» и «Ювентус» обсуждают возможный трансфер полузащитника каталонцев Миралема Пьянича, сообщает испанское издание RAC1 11 мая.
Пьянич может вернуться в «Ювентус»
Фото: ReutersReuters
По данным источника, агенты клубов недавно провели встречу, на которой рассматривался обмен Пьянича на уругвайского игрока туринцев Родриго Бентанкура. Переговоры пока прекращены, однако клубы могут возобновить их в любой момент.
Напомним, 31-летний босниец перешел в «Барселону» летом 2020 года в результате обмена на Артура. В этом году может быть реализована такая же схема.
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