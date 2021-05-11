Пьянич может вернуться в «Ювентус»

По данным источника, агенты клубов недавно провели встречу, на которой рассматривался обмен Пьянича на уругвайского игрока туринцев Родриго Бентанкура. Переговоры пока прекращены, однако клубы могут возобновить их в любой момент.

Напомним, 31-летний босниец перешел в «Барселону» летом 2020 года в результате обмена на Артура. В этом году может быть реализована такая же схема.