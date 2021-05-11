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Стали известны сроки восстановления Ибрагимовича

Soccer News
3 часа назад
СМИ узнали, на какой срок выбыл из строя нападающий "Милана" Златан Ибрагимович, получивший травму в воскресном матче с "Ювентусом" (3:0).
Ибрагимович пропустит два матча из-за травмы
Фото: ReutersReuters
По информации Sky Sport Italia, с высокой долей вероятности 39-летний футболист пропустит ближайшие матчи с "Торино" (12 мая) и "Кальяри" (16 мая), однако будет готов к игре с "Аталантой" (23 мая).
Напомним, что звёздный швед испытывает проблемы с коленом.
В текущем сезоне Ибрагимович сыграл 27 матчей за "Милан", забил 17 голов и сделал 3 ассиста.
Футбол,
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