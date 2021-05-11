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Футболист "Динамо" Захарян вошел в расширенный состав сборной России на Евро-2020

ТАСС
2 часа назад
Полузащитник Арсен Захарян из московского "Динамо" вошел в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба сборной.
Захарян вошел в расширенный состав сборной на Евро-2020
Фото: Официальная страница московского "Динамо" ВконтактеОфициальная страница московского "Динамо" Вконтакте
Для него это первый вызов в национальную команду.
Захаряну 17 лет. В текущем сезоне он провел за основную команду "Динамо" 12 матчей, забив два гола и отдав пять голевых передач.
Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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