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Верратти и Курзава выбыли до конца сезона

Soccer News
2 часа назад
Как сообщает официальный сайт "ПСЖ", полузащитник Марко Верратти и защитник Левен Курзава получили травмы.
Верратти и Курзава выбыли до конца сезона
Фото: ReutersReuters
Итальянец пропустит 4-6 недель, а француз - месяц.
Футбол,Марко Верратти,
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