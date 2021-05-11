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Смолова и Гильерме нет, вызваны два дебютанта. Что нужно знать о расширенном составе сборной России на Евро-2021

Sport24иещё 3
1 час назад
Станислав Черчесов определился с расширенным составом сборной России на чемпионат Европы-2021. Сегодня был опубликован список игроков, которые отправятся на учебно-тренировочные сборы национальной команды — после них тренерский штаб огласит окончательную заявку на турнир.
Без Смолова и Гильерме: состав сборной на Евро-2021
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В расширенный состав вошли 30 футболистов.
Также был опубликован резервный список из 7 игроков, которые могут быть приглашены в сборную в случае необходимости. В него вошли: Александр Максименко, Игорь Смольников, Дмитрий Чистяков, Юрий Газинский, Даниил Лесовой, Резиуан Мирзов, Федор Смолов.

В сборной России два новичка — оба играли на молодежном Евро в марте

В сборную впервые приглашены Денис Макаров из «Рубина» и Арсен Захарян из «Динамо». Оба играли на бесславном для нас молодежном чемпионате Европы, который прошел в марте — Макаров забил Исландии, Захарян в том же матче сделал 1+1.
Арсен — главное открытие российского футбола в этом сезоне. 17-летний полузащитник впервые вышел в стартовом составе «Динамо» два месяца назад против «Ахмата»: забил победный и заработал пенальти. Захарян продолжил впечатлять и получил вызов в молодежку на Евро несмотря на то, что в отборочном турнире он не участвовал.
Теперь Захарян дотянулся по меньшей мере до расширенного состава главной команды страны. Но остаться в окончательной заявке будет невероятно сложно — из-за конкуренции в центре поля и привычек главного тренера давать дебютантам освоиться, прежде чем выпускать их на поле.
Играющий крайнего полузащитника Макаров тоже проводит роскошный сезон — он забил семь мячей в текущем чемпионате. Этой весной Денис лучший в составе «Рубина» по качеству острых передач: его показатель ожидаемых ассистов составляет 1.36. При этом конкуренция у Макарова в этом плане была более чем серьезная: «Рубин» проиграл за десять последних матчей только дважды.
Чаще Макаров играет правого полузащитника, которого можно считать и крайним нападающим. Денис может выйти и слева, но эту позицию он закрывает намного реже.
Зато — забивает такие голы.
Черчесов не собирается менять нападающих: в составе та же тройка, что играла в марте, Смолова в ней нет
Дзюба, Заболотный и Соболев — похожие друг на друга футболисты, стиль игры которых ключевым образом определяет антропометрия. Но это не лишение команды вариативности — хотя бы потому, что в составе сборной есть ряд атакующих полузащитников, которые могут отыгрывать роль почти нападающих: Алексей Миранчук (его нередко выпускают напом в «Аталанте»), Головин, Жемалетдинов. С подбором таких игроков всегда есть возможность выстроить относительно гибкую комбинацию. Наличие трех высоких нападающих не говорит о том, что команда будет исключительно грузить в сторону Дзюбы. Хотя исключать и такой расклад явно не стоит.
Главный тренер вызывал эту же тройку и на матчи квалификации ЧМ-2022 — Дзюба по-царски сделал матч против Словении (2 гола) и оформил 1+1 с Мальтой. Соболев — забил один в ворота Мальты. Заболотный получил всего несколько минут.
Главный вопрос по линии — отсутствие Федора Смолова. Нападающий мало играл осенью из-за постоянных травм, вернулся в состав после зимнего перерыва и стал одной из главных причин весеннего ренесанса «Локо» — наколотил 6+2 в десяти матчах и стал лучшим в команде по качеству обострений.
Последний раз Смолов играл за сборную еще в 2019-м. Возможно, это стало одной из причин для Черчесова не приглашать игрока, надолго выпавшего из команды.

Гильерме тоже нет — возможно, из-за пяти пропущенных от Сербии. Зато вернулся Сафонов

В марте все три матча сборной отыграл вратарь «Динамо» Антон Шунин. К нему были вопросы насчет пропущенного от Словении, но причиной гола стала точно не ошибка голкипера.
Вопрос с первым номером сборной был бы решен, если бы не пропущенное Шунином дерби с «Локомотивом» — пресс-служба клуба объявила, что вратарь получил травму на тренировке.
Запасные варианты: Лунев не играл за сборную с 2018 года, Дюпин и Сафонов ни разу не выходили на поле в составе национальной команды. Гильерме в составе нет — вратарь «Локо» проводит приличную весну и точно выглядит самым очевидным вариантом на место хотя бы второго вратаря, но после провала с Сербией (0:5) и замены кипера в перерыве Гильерме в сборную не вызывается.
Маринато нет даже в списке резерва — туда попал Максименко из «Спартака».

На что еще обратить внимание

Вызов в расширенный состав сборной России на Евро получила пара основных центральных защитников нашей молодежки — игрок ЦСКА Игорь Дивеев и Роман Евгеньев из «Динамо». Но не факт, что у них будет шанс на турнире — и тот, и другой сыграли против Сербии в конце прошлого года и вряд ли сильно впечатлили тренера. Вероятнее, Черчесов сделает выбор в пользу более опытных игроков.
Дмитрий Баринов возвращается в сборную после паузы в полтора года. Опорный хав восстановился после тяжелой травмы и только этой весной снова стал игроком основного состава «Локомотива».
Андрей Мостовой, получивший обратную замену в матче против Словакии всего через 20 минут после своего выхода на поле, снова в составе. А вот Антон Миранчук не попал даже в резерв. Вызванному из «Аталанты» Алексею будет скучновато.
Футбол,Роман Евгеньев,Игорь Дивеев,Резиуан Мирзов,Даниил Лесовой,Федор Смолов,Александр Максименко,Антон Шунин,Андрей Мостовой,Денис Макаров,Дмитрий Чистяков,Дмитрий Баринов,Антон Миранчук,Игорь Смольников,Юрий Газинский,Алексей Миранчук,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,ЦСКА,Динамо,Спартак,
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