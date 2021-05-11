Названы три лучших игрока 35-го тура АПЛ

11 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
объявил о переходе к третьему этапу дорожной карты по снятию ограничений с 17 мая. Со следующего понедельника спортивные объекты по всей Англии смогут принимать зрителей. Согласно дорожной карте, открытые спортивные сооружения смогут принять до 10 тыс. зрителей. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) заранее перенесло матчи предпоследнего, 37-го тура на 18 и 19 мая, чтобы каждый клуб мог сыграть по одной домашней встрече с болельщиками на трибунах. Заключительный тур запланирован на 23 мая.