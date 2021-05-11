Названы три лучших игрока 35-го тура АПЛ

Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас" забил важнейший гостевой матч "Шеффилду", что позволило его команде победить 2:0. Его гол после сольного прохода с фланга, смещения в центр и обыгрыша нескольких защитников, получился очень эффектным.