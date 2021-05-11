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Названы три лучших игрока 35-го тура АПЛ

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад
Определены три лучших футболиста 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Названы три лучших игрока 35-го тура АПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Игрок "Ньюкасла" Каллум Уилсон оформил дубль в гостевой игре с "Лестером", что позволило его команде сохранить прописку в АПЛ, а "Челси" обойти команду Макларена в борьбе за третье место в АПЛ.
Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас" забил важнейший гостевой матч "Шеффилду", что позволило его команде победить 2:0. Его гол после сольного прохода с фланга, смещения в центр и обыгрыша нескольких защитников, получился очень эффектным.
"Лидс Юнайтед" переиграл на своем поле "Тоттенхэм", Стюарт Даллас открыл счет в этом матче. начинавший сезон центральным защитником, а затем переквалифицировавшийся в центрального хавбека Даллас забил уже восьмой мяч в нынешнем сезоне. А "Лидс" на своем поле не проиграл ни одной команде из топ-6.
После 35 туров чемпионата Англии в турнирной таблице лидирует "Манчестер Сити", набравший 80 очков. Идущий на втором месте "Манчестер Юнайтед" отстает от "горожан" на десять баллов и имеет одну игру в запасе.
11 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о переходе к третьему этапу дорожной карты по снятию ограничений с 17 мая. Со следующего понедельника спортивные объекты по всей Англии смогут принимать зрителей. Согласно дорожной карте, открытые спортивные сооружения смогут принять до 10 тыс. зрителей. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) заранее перенесло матчи предпоследнего, 37-го тура на 18 и 19 мая, чтобы каждый клуб мог сыграть по одной домашней встрече с болельщиками на трибунах. Заключительный тур запланирован на 23 мая.
Ранее сообщалось, что Премьер-министр Великобритании разрешил пускать фанатов на матчи АПЛ.
Футбол,Стюарт Даллас,Каллум Уилсон,Борис Джонсон,Манчестер Юнайтед,
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