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«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

Спорт-Экспрессиещё 5
56 минут назад
Чемпионом Англии сезона-2020/21 стал «Манчестер Сити». После матча «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» (1:2) преследователи потеряли теоретические шансы догнать команду.
«Сити» имеет в активе 80 очков. У «МЮ» 70 очков и второе место. «Лестер» на третьем месте — 66 очков.
Футбол,Манчестер Юнайтед,
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