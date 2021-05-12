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Ван Дейк пропустит Евро-2020

Sports.ruиещё 2
3 часа назад
29-летний футболист не играет с октября прошлого года из-за серьезного повреждения связок колена.
Ван Дейк пропустит Евро-2020
Фото: ReutersReuters
– Семь месяцев прошло после операции. Когда ты снова сможешь играть за клуб и сборную?
– Это был очень долгий путь. Я двигался шаг за шагом, все получалось, никаких рецидивов не было, восстановление проходило здорово.
На последней стадии мне нужно было определиться – сыграю я на Евро или нет? Учитывая то, как все складывается, я решил что правильным решением будет не ехать на Евро и начать последний этап восстановления в межсезонье.
Буду концентрироваться исключительно на старте предсезонной подготовки с клубом, это реалистичная цель, буду к ней идти.
Да, я очень расстроен, что пропущу чемпионат Европы, но нужно это принять», – сказал ван Дейк.
Футбол,Ван Дейк,
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