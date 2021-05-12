Ван Дейк пропустит Евро-2020

29-летний футболист не играет с октября прошлого года из-за серьезного повреждения связок колена.

Фото: Reuters Reuters

– Семь месяцев прошло после операции. Когда ты снова сможешь играть за клуб и сборную?

– Это был очень долгий путь. Я двигался шаг за шагом, все получалось, никаких рецидивов не было, восстановление проходило здорово.

На последней стадии мне нужно было определиться – сыграю я на Евро или нет? Учитывая то, как все складывается, я решил что правильным решением будет не ехать на Евро и начать последний этап восстановления в межсезонье.

Буду концентрироваться исключительно на старте предсезонной подготовки с клубом, это реалистичная цель, буду к ней идти.