"Спартак" готов продать Ларссона за €15 млн

По словам агента футболиста Михаэля Янсена, к услугам его клиента проявляют интерес клубы из топ-5 лиг.
"В данный момент Ларссон сосредоточен на концовке сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Он надеется попасть в Лигу чемпионов и сыграть за национальную сборную на предстоящем чемпионате Европы", - заявил Янсен.
Напомним, что действующее трудовое соглашение Ларссона со "Спартаком" рассчитано до 2023 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России швед провел 28 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ливерпульского "Эвертона" Марку Силва заинтересован в работе главным тренером московского "Спартака".