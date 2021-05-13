"Спартак" готов продать Ларссона за €15 млн

По словам агента футболиста Михаэля Янсена, к услугам его клиента проявляют интерес клубы из топ-5 лиг.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Ларссона со "Спартаком" рассчитано до 2023 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России швед провел 28 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.