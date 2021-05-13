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"Спартак" готов продать Ларссона за €15 млн

Газета.Ruиещё 4
3 часа назад
Московский "Спартак" оценивает нападающего сборной Швеции Джордана Ларссона в 15 млн. Об этом сообщает портал Aftonbladet.
"Спартак" готов продать Ларссона за €15 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам агента футболиста Михаэля Янсена, к услугам его клиента проявляют интерес клубы из топ-5 лиг.
"В данный момент Ларссон сосредоточен на концовке сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Он надеется попасть в Лигу чемпионов и сыграть за национальную сборную на предстоящем чемпионате Европы", - заявил Янсен.
Напомним, что действующее трудовое соглашение Ларссона со "Спартаком" рассчитано до 2023 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России швед провел 28 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ливерпульского "Эвертона" Марку Силва заинтересован в работе главным тренером московского "Спартака".
Футбол,Джордан Ларссон,Спартак,
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