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$350 тысяч в месяц: невесте украинского футболиста предлагали сниматься в порно

Анастасия Кирсанова
59 минут назад
Украинской журналистке и модели Дарье Савиной предлагали сниматься в порно в США. Об этом пишет Sport24.
$350 тысяч в месяц: невесте украинского футболиста предлагали сниматься в порно
Фото: соцсетисоцсети
По словам девушки, ей предлагали большие деньги, около 350 тыс. долларов в месяц. Предложение о съемках Савиной сделали в Instagram.
«Меня связали с менеджером, у которого вообще был русский номер. Я так понимаю, на всю эту лабуду отправляют больше русских девочек. Ты прилетаешь туда — там для тебя есть машина, питание, вилла Но ты, будь любезна, побатрачь», - рассказала модель.
Ранее «Рамблер» сообщал, что школьную учительницу в Америке дети увидели в порно. Педагога за это уволили.
Футбол,
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