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Фанаты "МЮ" протестуют против руководства клуба возле стадиона

Газета.Ruиещё 4
2 часа назад
Фанаты английского »Манчестер Юнайтед» протестуют против руководства клуба возле стадиона «Олд Траффорд», передает AP Sports в Twitter.
Фанаты "МЮ" протестуют против руководства клуба у стадиона
Фото: ReutersReuters
Возле арены собрались сотни человек. Они скандируют лозунги и жгут файеры.
13 мая должна состояться игра Английской премьер-лиги (АПЛ) между «МЮ» и «Ливерпулем». 2 мая встречу пришлось перенести из-за беспорядков, которые устроили фанаты манкунианцев. Сначала фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере. Затем болельщики устроили акцию около стадиона, и, наконец, часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Фанаты гуляли по полю, запускали файеры и поджигали дымовые шашки. Болельщики протестуют против владельцев клуба семьи Глейзеров и требуют от них продать клуб.
Ранее сообщалось о том, что фанаты «Манчестер Юнайтед» вновь пытаются сорвать игру с «Ливерпулем».
Футбол,Манчестер Юнайтед,
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