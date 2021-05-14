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«Он не обижен, он зол». Агент Смолова — о невызове игрока в сборную России на Евро-2020

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад
Герман Ткаченко, агент нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, высказался о невызове своего подопечного в сборную России на чемпионат Европы — 2020.
«Он не обижен, он зол»: агент о невызове Смолова в сборную
Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»Голубович Дмитрий, «Чемпионат»
«Он не обижен, он зол. Но это нормальное чувство спортсмена.
Я, на самом деле, большой поклонник Станислава Черчесова как тренера. Если помните, я был, наверное, единственным представителем отрасли, который до чемпионата мира его поддерживал и понимал, что он делает.
Я понимаю и сегодня. У него все решения логичны. При этом я считаю это решение несправедливым. Но моё ощущение несправедливости основано на «вкусовщине».
Я люблю Федю как человека, я люблю его как футболиста. Мне кажется, он заслужил быть среди тех, кто поехал бы на чемпионат Европы», — сказал Ткаченко в подкасте на YouTube-канале «Вадим Лукомский».
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