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Мане не пожал руку Клоппу после победы над «МЮ»

Евро-футбол.Руиещё 6
3 часа назад
На «Олд Траффорд» прошел перенесенный поединок 34-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» противостоял «Ливерпулю». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 4:2.
Мане отказался пожать руку Клоппу
Фото: ReutersReuters
После завершения поединка вингер гостей Садио Мане проигнорировал главного тренера команды Юргена Клоппа, не пожав специалисту руку.
Отметим, что сенегальский футболист начал матч в запасе и вышел на поле только на 74 минуте.
После 36 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» с 60 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Манчестер Юнайтед» (70) располагается на второй позиции.
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