Уткин с оскорбительной табличкой в руках спел про "Зенит"

Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин спел песню про "Зенит" после спора с главным тренером "Зенита-2" Владиславом Радимовым. В октябре 2020 года журналист и тренер поспорили о том, что московский "Спартак" останется в тройке лидеров по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Победа досталась Уткину, потому что он ставил на попадание команды в топ-3.
Проигравший должен был спеть на камеру песню фанатской трибуны команды-противника, стоя с табличкой с унизительной надписью в свой адрес, а также оплатить стол на четверых в одном из ресторанов. Однако Уткин, несмотря на свою победу, выполнил эти условия и спел про "Зенит", держа в руках табличку с оскорблением.
"Дремлет притихший северный город, Низкое небо над головой. О чем твои мысли, Артемий Дзюба,Когда работаешь ты над собой?" - спел Уткин и выложил видео на свой YouTube-канал.
Ранее сообщалось, что Уткин предложил кандидатуру Марко Николича на пост главного тренера московского "Спартака". Об этом он написал в своем Telegram-канале.