Уткин с оскорбительной табличкой в руках спел про "Зенит"

Проигравший должен был спеть на камеру песню фанатской трибуны команды-противника, стоя с табличкой с унизительной надписью в свой адрес, а также оплатить стол на четверых в одном из ресторанов. Однако Уткин, несмотря на свою победу, выполнил эти условия и спел про "Зенит", держа в руках табличку с оскорблением.