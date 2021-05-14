Роналду близок к возвращению в «Спортинг»

36-летний форвард хочет расторгнуть контракт с туринцами, который истекает летом 2022 года.

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в одном шаге от возвращения в «Спортинг», сообщает Cuatro.

По информации источника, португалец в связи с постоянной критикой желает расторгнуть контракт с «Ювентусом» для перехода в «Спортинг», ради чего готов пойти на серьезное снижение зарплаты.

Напомним, что Роналду проводит в составе «Юве» третий сезон, став игроком, который быстрее всех забил сто мячей, выступая за «старую сеньору».