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Источник: Криштиану Роналду близок к возвращению в «Спортинг»

Советский спорт
20 минут назад
36-летний форвард хочет расторгнуть контракт с туринцами, который истекает летом 2022 года.
Роналду близок к возвращению в «Спортинг»
Фото: ReutersReuters
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в одном шаге от возвращения в «Спортинг», сообщает Cuatro.
По информации источника, португалец в связи с постоянной критикой желает расторгнуть контракт с «Ювентусом» для перехода в «Спортинг», ради чего готов пойти на серьезное снижение зарплаты.
Напомним, что Роналду проводит в составе «Юве» третий сезон, став игроком, который быстрее всех забил сто мячей, выступая за «старую сеньору».
Ранее мать нападающего Долореш Авейру заявила фанатам «Спортинга», что попросит сына вернуться в родной клуб, в котором тот играл с июля 2002 по август 2003 года, после чего был выкуплен «Манчестером Юнайтед» за 19 млн евро.
Футбол,Криштиану Роналду,
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