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Дзюба захотел «задать жару» на телевидении

Lenta.ru
48 минут назад
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о планах на будущее после завершения карьеры. Его слова приводит канал петербургского клуба в YouTube.
Дзюба раскрыл планы на будущее после завершения карьеры
Фото: ТАССТАСС
Игрок отметил, что раздумывал над тем, чтобы устроиться экспертом на телевидение и «задать там жару». Он также добавил, что хотел бы получить тренерскую лицензию и попробовать себя в этой профессии.
Кроме того, Дзюба признался, что футбол является для него смыслом жизни. Он добавил, не представляет свою жизнь без эмоций и адреналина, которые получает во время матчей.
32-летний Дзюба дебютировал во взрослом футболе в 2006 году. В нынешнем сезоне он провел 26 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард забил 16 мячей и сделал шесть голевых передач.
Футбол,Артем Дзюба,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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