Дзюба раскрыл планы на будущее после завершения карьеры

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Игрок отметил, что раздумывал над тем, чтобы устроиться экспертом на телевидение и «задать там жару». Он также добавил, что хотел бы получить тренерскую лицензию и попробовать себя в этой профессии.

Кроме того, Дзюба признался, что футбол является для него смыслом жизни. Он добавил, не представляет свою жизнь без эмоций и адреналина, которые получает во время матчей.