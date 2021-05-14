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Дзюба решил «задать жару» на ТВ после завершения карьеры

Вероника Полынина
1 час назад
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после окончания карьеры футболиста намерен «задать жару» на телевидении. Об этом он рассказал в Youtube-канале петербургского клуба.
Дзюба решил «задать жару» на ТВ после завершения карьеры
Фото: ТАССТАСС
У футболиста поинтересовались, что он планирует делать по окончании игровой карьеры. Дзюба заявил, что раздумывал над тем, чтобы устроиться экспертом на ТВ и «задать там жару».
Также нападающий заявил, что намерен получить тренерскую лицензию и попробовать себя на этом поприще.
Дзюба назвал футбол смыслом своей жизни и заявил, что не представляет себя без адреналина и эмоций, которые получает, выходя на поле.
Как сообщал «Рамблер», Артем Дзюба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провел 26 матчей, забил 16 мячей и сделал 8 результативных передач. 3 мая петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» и досрочно стал чемпионом России.
Футбол,Артем Дзюба,Локомотив,Зенит,
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