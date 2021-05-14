Дзюба решил «задать жару» на ТВ после завершения карьеры

У футболиста поинтересовались, что он планирует делать по окончании игровой карьеры. Дзюба заявил, что раздумывал над тем, чтобы устроиться экспертом на ТВ и «задать там жару».
Также нападающий заявил, что намерен получить тренерскую лицензию и попробовать себя на этом поприще.
Дзюба назвал футбол смыслом своей жизни и заявил, что не представляет себя без адреналина и эмоций, которые получает, выходя на поле.
Как сообщал «Рамблер», Артем Дзюба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провел 26 матчей, забил 16 мячей и сделал 8 результативных передач. 3 мая петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив»
и досрочно стал чемпионом России.