Дзюба решил «задать жару» на ТВ после завершения карьеры

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У футболиста поинтересовались, что он планирует делать по окончании игровой карьеры. Дзюба заявил, что раздумывал над тем, чтобы устроиться экспертом на ТВ и «задать там жару».

Также нападающий заявил, что намерен получить тренерскую лицензию и попробовать себя на этом поприще.

Дзюба назвал футбол смыслом своей жизни и заявил, что не представляет себя без адреналина и эмоций, которые получает, выходя на поле.