14 футболистов могут летом покинуть "Барселону"

По сведениям издания, ближайшим летом "блауграна" рассмотрит предложения о продаже или аренде 14 игроков.

Согласно задумке боссов "Барсы", чистка состава позволит освободить место в составе для более качественных футболистов, а также сократить зарплатный фонд.