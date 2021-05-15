Неймара обвинили в организации нападения на ЛГБТ-активиста

Бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в организации вооруженного нападения на ЛГБТ-активиста и помощника государственного депутата Бразилии Агрипино Магальяйнша, сообщает
LO-Bianco.
Магальяйнш заявил, что Неймар хотел избавиться от него из-за репортажей о гомофобном поведении футболиста.
По данным издания, Магальяйнш подал иск в суд Сан-Паулу, а также потребовал компенсации в размере 1 миллиона бразильских реалов (более 155 тысяч евро).
Сейчас политик вынужден скрываться и менять адреса проживания, так как опасается за свою жизнь, добавил он.
Ранее «Пари Сен-Жермен» объявил о продлении контракта с бразильским нападающим до 2025 года. Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года.