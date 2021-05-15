Неймара обвинили в организации нападения на ЛГБТ-активиста

Бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в организации вооруженного нападения на ЛГБТ-активиста и помощника государственного депутата Бразилии Агрипино Магальяйнша, сообщает LO-Bianco.

Фото: EPA-EFE EPA-EFE

Магальяйнш заявил, что Неймар хотел избавиться от него из-за репортажей о гомофобном поведении футболиста.

По данным издания, Магальяйнш подал иск в суд Сан-Паулу, а также потребовал компенсации в размере 1 миллиона бразильских реалов (более 155 тысяч евро).

Сейчас политик вынужден скрываться и менять адреса проживания, так как опасается за свою жизнь, добавил он.