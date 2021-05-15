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Роналду забил 777-й гол в карьере

Sport24
56 минут назад
15 мая в Турине проходит матч 37-го тура Серии А, в котором «Ювентус» принимает «Интер». Встреча началась в 19:00 по московскому времени, после 40 минут счет ничейный — 1:1.
Роналду забил 777-й гол в карьере
Фото: facebook.com/Juventusfacebook.com/Juventus
Счет в матче открыл нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Удар португальца с пенальти парировал Самир Ханданович, однако Роналду был первым на добивании.
Для 36-летнего Криштиану гол стал 777-м в карьере, если учитывать голы за клубы и сборную Португалии. Он является лучшим бомбардиром в истории профессионального футбола.
Футбол,Самир Ханданович,Криштиану Роналду,
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