Роналду забил 777-й гол в карьере

15 мая в Турине проходит матч 37-го тура Серии А, в котором «Ювентус» принимает «Интер». Встреча началась в 19:00 по московскому времени, после 40 минут счет ничейный — 1:1.

Для 36-летнего Криштиану гол стал 777-м в карьере, если учитывать голы за клубы и сборную Португалии. Он является лучшим бомбардиром в истории профессионального футбола.