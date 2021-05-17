Пиняев может стать игроком "Барселоны"

«Чертаново» по итогам сезона вылетел из Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Пиняев сыграл 30 матчей за клуб, забил два мяча и отдал пять голевых передач.

В августе 2020-го Пиняев стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ. Он поразил ворота «Иртыша» в возрасте 15 лет 8 месяцев и 30 дней.