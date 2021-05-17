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«Барселона» заинтересовалась 16-летним футболистом «Чертаново»

Lenta.ruиещё 4
2 часа назад
Каталонская «Барселона» заинтересовалась полузащитником «Чертаново» Сергеем Пиняевым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Пиняев может стать игроком "Барселоны"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации издания, сине-гранатовые рассматривают вариант приобретения прав на 16-летнего футболиста и отправки его в аренду в подмосковные «Химки». Кроме того, Пиняевым интересуется «Зенит».
«Чертаново» по итогам сезона вылетел из Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Пиняев сыграл 30 матчей за клуб, забил два мяча и отдал пять голевых передач.
В августе 2020-го Пиняев стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ. Он поразил ворота «Иртыша» в возрасте 15 лет 8 месяцев и 30 дней.
Пиняев — воспитанник академии «Чертаново». Хавбек также тренировался в академии московского «Локомотива» и ездил в Англию, где стажировался в «Манчестер Юнайтед».
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