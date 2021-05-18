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Геркус высказался о возможном переезде "Локомотива" в "Лужники"

Газета.Ruиещё 6
1 час назад
Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус высказался о возможном переезде московского "Локомотива" из Черкизово в "Лужники".
"Амбициозный путь": Геркус о переезде "Локомотива" в "Лужники"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Переезд в "Лужники" — дело хорошее. Но только навсегда. Полное название клуба – "Локомотив" Москва. Можно стать совместным клубом РЖД и Москвы. Но это очень амбициозный путь", - написал Геркус в своем Telegram-канале.
"Локомотив", набравший по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) 56 очков, занял третье место в турнирной таблице первенства и сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне. 12 мая "железнодорожники" обыграли в финале Кубка России самарские "Крылья Советов".
Встреча завершилась со счетом 3:1. В Лиге чемпионов "Локомотив" не смог выйти из группы, заняв четвертое место в квартете с мюнхенской "Баварией", мадридским "Атлетико" и "Зальцбургом".
Ранее сообщалось о том, что руководство Российских железных дорог (РЖД) простит мэрию Москвы передать "Лужники" в долгосрочную аренду футбольному клубу "Локомотив".
Футбол,Илья Геркус,Локомотив,РЖД,Правительство Москвы,
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