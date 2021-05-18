"Амбициозный путь": Геркус о переезде "Локомотива" в "Лужники"

"Локомотив", набравший по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) 56 очков, занял третье место в турнирной таблице первенства и сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне. 12 мая "железнодорожники" обыграли в финале Кубка России самарские "Крылья Советов".

Встреча завершилась со счетом 3:1. В Лиге чемпионов "Локомотив" не смог выйти из группы, заняв четвертое место в квартете с мюнхенской "Баварией", мадридским "Атлетико" и "Зальцбургом".