Тедеско оценил свои шансы на возращение в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско , который покидает клуб, заявил, что не исключает варианта, при котором может вернуться в Россию.

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— Каково ваше будущее? Можете представить себе, что вернетесь в «Спартак»?

— Никогда не думал ни о какой другой команде. Я здесь в этом клубе и горжусь этим. Могу себе представить, что вернусь. Если клубу потребуется, если ситуация будет подходящей. По моему будущему очень много слухов было в последнее время. Но я всегда говорил, что хочу доработать сезон здесь. А теперь просто хочу побыть с семьей. Посмотрим. Возможно, возьму небольшую паузу.

— РПЛ — сложная и необычная история. Вы помните что-то очень странное, что случалось с вами в нашей лиге?