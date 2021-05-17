Дзюба вспомнил о "подставе" в "Спартаке"

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По мнению Дзюбы, это была подстава, чтобы вынудить его уйти из «Спартака»

«То ли тридцатка, то ли еще сколько-то – я уже не помню. По-моему, 20 тысяч. Двадцаточка ушла, да. Там еще лежало несколько миллионов, но я решил так, по двадцаточке», - пошутил Дзюба в эфире Youtube-шоу «Грустная передача о футболе».

Один из ведущих программы отметил, что Быстров не любит вспоминать об этой истории, на что Дзюба сказал, что тогда и он не будет.

Футболист признался, что после этого инцидента пару лет не подавал руки Бустрову и даже «охотился» за ни на поле, а потом решил: «ай, прошло и прошло».

Он выразил уверенность, что история с кражей была придумана руководством команды, чтобы «выбить» его из «Спартака».

«То, что меня выбивали – это точно, понятно было. Тогда так вычищали людей», - отметил Дзюба.

Он добавил, что благодарен этой ситуации, поскольку из-за нее он ушел в аренду в «Томь», а затем попал в другие клубы, где играл, а не сидел на скамейке запасных, как в «Спартаке».