Дзюба вспомнил о "подставе" в "Спартаке"

По мнению Дзюбы, это была подстава, чтобы вынудить его уйти из «Спартака»
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«То ли тридцатка, то ли еще сколько-то – я уже не помню. По-моему, 20 тысяч. Двадцаточка ушла, да. Там еще лежало несколько миллионов, но я решил так, по двадцаточке», - пошутил Дзюба в эфире Youtube-шоу «Грустная передача о футболе».
Один из ведущих программы отметил, что Быстров не любит вспоминать об этой истории, на что Дзюба сказал, что тогда и он не будет.
Футболист признался, что после этого инцидента пару лет не подавал руки Бустрову и даже «охотился» за ни на поле, а потом решил: «ай, прошло и прошло».
Он выразил уверенность, что история с кражей была придумана руководством команды, чтобы «выбить» его из «Спартака».
«То, что меня выбивали – это точно, понятно было. Тогда так вычищали людей», - отметил Дзюба.
Он добавил, что благодарен этой ситуации, поскольку из-за нее он ушел в аренду в «Томь», а затем попал в другие клубы, где играл, а не сидел на скамейке запасных, как в «Спартаке».
Как сообщал «Рамблер», летом 2009 года на сборах в Австрии у полузащитника «Спартака» Владимира Быстрова пропали деньги — 23 тысячи рублей. В краже обвинили 20-летнего Дзюбу, который был вынужден покинуть родной клуб и уйти в аренду в «Томь».