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Роналду ночью вывез свои авто из Турина. Перевозкой занималась португальская компания

Чемпионат.comиещё 2
3 часа назад
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вывез свои автомобили из Турина, сообщает Per Sempre Calcio.
Роналду ночью вывез свои автомобили из Италии
Фото: InstagramInstagram
Перевозкой занималась компания из Лиссабона. Ночью сотрудники компании вывезли все семь суперкаров, принадлежащих португальцу.
Бывший футболист сборной Италии Кристиан Вьери ранее выразил уверенность, что Криштиану Роналду покинет «Ювентус», если клуб не пробьётся в Лигу чемпионов. Форвард может вернуться в лиссабонский «Спортинг». Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Напомним, 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». В сезоне-2002/2003 он провёл 31 матч за команду, забив пять мячей и отдав шесть голевых передач. Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за 117 млн.
Футбол,Кристиан Вьери,Криштиану Роналду,Реал,
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